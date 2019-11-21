Предвыборная гонка в Великобритании: одна из партий пообещала легализовать марихуану

Британская партия "Либеральные демократы", участвующая в досрочных выборах в парламент страны, выступила с обещаниями остановить Brexit и легализовать в королевстве марихуану. Соответствующие пункты содержатся в манифесте партии, который представила в среду ее глава Джо Суинсон, сообщает телеканал "Россия 24".