В Италии продолжаются сильные ливни и наводнения

Италия вновь во власти наводнений. В этот раз под удар попали города северной и центральной частей страны. В частности, пострадали города Будрио и Генуя после продолжительных дождей, сопровождавшихся сильным ветром.

Непогода привела к закрытию дорог и перебоям с электричеством, сообщает телеканал "Россия 24". Из берегов вышла река Идице, затопив близлежащие территории. Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей. В регине Эмилия-Романья сохраняется желтый уровень опасности, вода в реках поднялась до критической отметки.