В Мексике горит насосная станция нефтегазового комплекса

Крупный пожар вспыхнул на насосной станции мексиканской государственной нефтегазовой компании "Пемекс". К тушению огня привлекли военнослужащих и бойцов национальной гвардии.

Власти эвакуировали около 200 жителей ближайших районов, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас им ничего не угрожает. Сведений о пострадавших не поступало.