Гражданка Канады застрелена в Сомали

В столице Сомали городе Могадишо убита гражданская активистка и борец за права человека с канадским гражданством Алмаас Элман. Женщина была застелена неизвестным в своем автомобиле, когда направлялась в аэропорт.

О подробностях произошедшего пока не сообщается. Известно, что в Могадишо активистка, имеющее гражданство и Канады, и Сомали, работала в основанном ее семьей фонде по защите прав человека, передает ТАСС. МИД Канады осведомлен о гибели гражданина страны. -