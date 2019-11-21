Полиция пресекла незаконную деятельность лесных контрабандистов в Томской области

Крупный канал контрабанды леса перекрыли сотрудники МВД в Томской области. По версии следствия, группа организовала незаконный вывоз древесины хвойных пород в страны ближнего зарубежья.

Ключевые роли в этой схеме сыграли двое россиян, сообщает телеканал "Россия 24". Преступники создавали подставные фирмы-однодневки и с помощью поддельных документов вывозили лес без уплаты пошлин и налогов.

Ущерб от их деятельности только по предварительным данным оценивается в 600 миллионов рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, против них возбуждены уголовные дела.

"Представителями правоохранительных ведомств в г. Томске и г. Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами", — сообщила Ирина Волк, представитель МВД РФ.