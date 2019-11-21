Панарин и Бучневич помогли "рейнджерам" одолеть "Вашингтон"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошел матч, в котором участвовали сразу пятеро легионеров из России. Трое из них отличились результативными действиями. В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1.

Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной. Бучневич в третьем периоде сделал счет 3:0, а затем помог Хаудену установить окончательный счет. В "Вашингтоне" единственный гол на счету Евгения Кузнецова. А вот Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.