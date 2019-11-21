"Оттава" Зайцева и Наместникова обыграла в гостях "Монреаль"

Матчем в канадском Монреале между местными "Канадиенс" и гостями из "Оттавы Сенаторз" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева открыли счет, но "сенаторы" смогли добиться ничьей в основное время, а затем выиграли в дополнительное – 2:1.

Счет открыл в начале второго периода Сузуки, но в середине матча игрок "Оттавы" Пажо восстановил равновесие. Большего за 60 минут соперникам сделать не удалось. А вот в овертайме гости довольно быстро добились успеха: автору победной шайбы Ткачаку ассистировали Тирни и россиянин Никита Зайцев. Еще один наш соотечественник Владислав Наместников в составе "Оттавы" никак не отметился.