Арктический холод пришел в Москву, Волга стала "кипящей" рекой

Метеорологическая зима идет в регионы европейской части России. Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на главной московской метеостанции в районе ВДНХ опустилась до минус 7,7 градуса. Минимальная климатическая норма в декабре в Москве — минус 8,6 градуса. Именно поэтому можно говорить о том, что, по сути, в российской столице ударили декабрьские морозы. По прогнозам Гидрометцентра, морозно в российской столице будет как минимум до 25 ноября. Но в целом, погода приближается к климатической норме.

В Москву пришла метеорологическая зима, констатирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире телеканала "Россия 24". К 7 часам утра температура в Москве минус 8. А днем 21 ноября будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до двух градусов ниже нулевой отметки. И будет отмечаться аномальный рост давления.

Зона устойчивых отрицательных температур распространилась и на другие регионы. В Архангельской, Кировской областях и Пермском крае подморозило до минус 25 градусов. В Самарской области и Татарстане из-за резкого похолодания возник редкий природный феномен "кипящая река". Над Волгой поднимаются клубы пара.