По пояс в воде: в Зеленогорске рыбаки попали в ловушку из-за сброса воды на ГРЭС

Трое рыбаков попали в ловушку и-за сброса воды на ГРЭС в Зеленогорске. Они отправились на рыбалку на реку Кан, однако их планы нарушил сброс воды на ГРЭС-2. Мужчины, находившиеся на мелководье, в один миг оказались в воде по пояс. Скорость течения увеличилась и самостоятельно выбраться на берег они уже не смогли, передает ГТРК "Красноярск".

К месту ЧП на лодке прибыли сотрудники МЧС. Они доставили пострадавших к берегу, после чего передали бригаде скорой помощи. Известно, что один из них, 69-летний пенсионер, получил сильное переохлаждение.