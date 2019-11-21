СК возбудил два новых дела по фактам мошенничества на космодроме Восточный

По факту мошенничества при строительстве космодрома Восточный Следственный комитет возбудил два уголовных дела, сообщается на сайте следственного комитета РФ.

Речь идет о хищении 250 миллионов рублей при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный​​​.

Как отметили в СКР, с ноября 2018 года по май 2019 года одно из предприятий-исполнителей госконтракта передало в управление федерального казначейства по Татарстану данные для оплаты по договорам аренды спецтехники, которые не были исполнены, а также подложные финансово-хозяйственные документы.

Президент Владимир Путин ранее говорил о том, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что в ходе строительства первой очереди космодрома было похищено 11 миллиардов рублей.