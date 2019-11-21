Огонь охватил двухэтажный магазин под Ростовом-на-Дону

Под Ростовом-на-Дону вспыхнул пожар на рынке "Атлант", огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров двухэтажного павильона. Очевидцы сняли на видео попытки пожарных сбить пламя.

Первые сообщения о возгорании в поселке Янтарном поступили в 07:47 утра четверга. Местные жители посетовали, что спасатели прибыли только минут через 15-20, когда огонь уже распространился по всему магазину "Три кита". Во время работы пожарных торговый павильон обрушился, пламя едва не перебросилось на соседние здания.

На место прибыли 12 пожарных машин и 52 спасателя. Спустя полтора часа им удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.