Первый день работы МЦД: сбой расписания, переполненные поезда, сломанные турникеты

Спустя несколько часов после запуска движения Московских центральных диаметров произошел сбой в работе турникетов на нескольких станциях. Пассажиров пропускают через сломанные турникеты бесплатно, специалисты занимаются устранением проблемы, передает ТАСС.

По словам очевидцев, некоторые турникеты не считывает карты "Тройка". Из-за большого числа пассажиров некоторые "Иволги" следуют переполненными, расписание следования поездов сбилось на обоих диаметрах.

Около 500 сотрудников Московского метрополитена вышли на дежурство на станции МЦД и метро для оказания консультационной помощи пассажирам диаметров.

Руководство диаметров просит отнестись с пониманием к проблемам, которые неизбежно возникают в первый день запуска подобных масштабных проектов.

Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

Для оплаты проезда на МЦД пассажир должен активировать карту "Тройка", это можно сделать в любой кассе метро, а также в автоматах по продаже билетов на станциях.