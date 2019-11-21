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21 ноября 201911:37 Арсений Молчанов

Все о Московских центральных диаметрах: тарифы, направления, поезда

Все о Московских центральных диаметрах: тарифы, направления, поезда

В столичном регионе запустили движение поездов по Центральным диаметрам. Это система скоростных электропоездов, которая свяжет подмосковные города-сателлиты через Москву. Масштабный инфраструктурный проект реализовали за два года. Теперь дорога из области в центр станет быстрее, комфортнее, а для многих дешевле.

Москва и область становятся еще ближе. 21 ноября — официальное открытие первой и второй линий Московских центральных диаметров. Столица свяжет четыре города-сателлита: Одинцово на западе Подмосковья и Лобню на севере, а также Подольск на юге и Нахабино на северо-западе.

Фактически в регионе создают новый вид общественного транспорта: почти как метро, только наземное.

 

Интервал между остановками поездов в пиковые часы составит примерно 6 минут, а для прохода нужна будет привычная карта “Тройка”. Ее, правда, необходимо перепрограммировать в кассе. Пересадка на метро или МЦК с диаметров и обратно будет бесплатной. Для этого переоборудовали 19 станций. В будущем построят еще 8 платформ. В итоге, на центральные вокзалы, как ожидается, нагрузка смягчится на 15-20 процентов.

"К концу года будет уже запущена платформа "Остафьево", в начале следующего года будет запущена платформа на территории Новой Москвы в районе Клекшино. Строится плафторма "Нильская". Проходит интеграция с МЦК существующей платформы. Строим пешеходные переходы, 12 новых переходов, и идет благоустройство к станциям железных дорог", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Теперь о ценах. На первых двух диаметрах будут действовать три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". "Центральная" находится в пределах МКАД — там, как и во всем городском транспорте, возьмут 38 рублей за поездку. "Пригород" обойдется в 45, либо 2570 за месячный безлимит. "Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Поэтому там нужно платить 23 рубля за каждый участок плюс 45 рублей за поездку уже на поезде МЦД.

Перевозить пассажиров будут "Иволги" российской сборки. Специально для проекта закуплено 600 новых вагонов. Поезда вмещают больше пассажиров, а широкие двери и отсутствие тамбура ускоряют посадку-высадку на 15 процентов. Теперь там плавный ход, кондиционер, "теплые" поручни и крепления для велосипедов. Семивагонный состав сможет перевозить до двух тысяч человек.

Заместитель начальника московского метрополитена Роман Латыпов поясняет: "Для обеспечения общего интервала эти поезда будут курсировать в общем графике с дальним пригородом. То есть поездами, которые приходят из Можайска, например. При этом при прохождении Одинцова эти поезда на первом этапе тоже становятся частью МЦД. И не нужно думать, на каком поезде я еду, — все получают нужный тариф и все смогут воспользоваться этими услугами".

Жителям Одинцова, кстати, станет проще добираться до аэропорта Шереметьево. Поезда будут курсировать с промежуточной двухминутной остановкой на Белорусском вокзале. Путь займет почти полтора часа. При этом существующий "Аэроэкспресс” встроится в механизм диаметра. Ожидается, что удлинение маршрута увеличит число пассажиров на 1 миллион человек в год.

Не в последнюю очередь благодаря тому, что транспорт свяжет Шереметьево с такими деловыми центрами, как Сколково и Москва-Сити. "Аэроэкспресс" уже пообещал, что пустит по путям двухэтажные швейцарские поезда Stadler.

Время в пути от Одинцова до Лобни составит 87 минут. Но важно еще и то, что разгрузится попутная инфраструктура. На 12 процентов станет легче на серой, голубой и фиолетовой ветках столичной подземки. А трафик на некоторых подмосковных автодорогах уменьшится, как заявляют власти, почти на треть.

"У нас в Московской области ежегодно уже сейчас станциями МЦД пользуются 160 тысяч пассажиров в сутки, — сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. — Мы предполагаем, что рост пассажиров на этих станциях составит до 270-280 тысяч. На территории Московской области у нас 18 станций МЦД. Воспользоваться веткой МЦД, включая дальний пригород, могут до 2,2 миллиона человек. Мы рассчитываем, что снижение нагрузки на автомобильные дороги составит 31 процент".

Второй МЦД — это маршрут "Подольск – Нахабино". Не менее важная ветка, которая пройдет мимо густонаселенного Красногорска. Весь путь протяженностью 80 километров займет ровно 2 часа. Это учитывая 33 остановки, на 11 из которых можно сделать пересадку на метро.

Первые два диаметра — начало масштабной реформы пригородного сообщения. Всего таких магистралей планируют запустить пять. В 2021 году появятся третий и четвертый диаметры: Ленинградско-Казанский и Киевско-Горьковский. А до 2024 года — пятый, Ярославско-Павелецкий.

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