Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Восемнадцатилетняя девушка угодила под колеса троллейбуса в центре Санкт-Петербурга. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице. Трагический инцидент попал в объектив камер наблюдения и регистратора.

ДТП произошло около семи часов вечера 20 ноября у дома №47 по Загородному проспекту. Судя по кадрам, девушка перепутала цвета светофора, поскольку долго стояла на тротуаре, дожидаясь своей очереди, а затем быстро схватила скейтборд и ступила на "зебру" на запрещающий сигнал. Практически тут же ее снес двигавшийся на высокой скорости троллейбус, водитель которого просто не имел шансов затормозить.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, но сегодня стало известно о том, что она скончалась на операционном столе.