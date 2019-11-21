Эмир Кустурица представил новый альбом в Омске

Эмир Кустурица дал единственный концерт в Омске. Турне в поддержку нового альбома ”Дипломатический корпус” Всемирно известный сербский режиссёр и музыкант начал 2 ноября. Первым городом стал Дубай, затем Лондон, Москва, Казань. А в Омске маэстро задержался аж на три дня, чего не было замечено в других городах тура.

Как передает ГТРК "Иртыш", в нынешнем турне музыкант вместе с оркестром представил публике новую программу. Это незабываемое событие для всех поклонников Кустурицы. Ведь почти двадцать лет он выступал с одной и той же программой. Всеми любимые композиции из известных фильмов режиссера, ставших классикой: "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган".