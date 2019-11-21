Двухметровый провал от самосвала поглотил легковой автомобиль. Видео

В Бразилии после проезда самосвала, груженого глиной, на проезжей части образовалась яма двухметровой глубины, в которую тут же угодил легковой автомобиль.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, в поселении Риу Гранди ду Сул. По информации местного телеканала R7, водитель и пассажир попавшего в ловушку автомобиля отделались небольшими ушибами.

Грузовик с места происшествия скрылся.