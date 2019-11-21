Унитазы на месте: ФСБ ответила на обвинения командующего ВМС Украины

В ответ на обвинения командующего ВМС Украины Игоря Воронченко Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеокадры с двумя катерами и буксиром непосредственно перед передачей Киеву.

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны ", — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее Воронченко пожаловался на состояние буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск". По его словам, корабли своим ходом идти не могут — их буксируют, потому что "россияне их угробили".

"Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — пожаловался он.

Корабли были задержаны Погранслужбой РФ 25 ноября прошлого года — за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной моряки отправились на родину, а 18 ноября российская сторона вернула и задержанные корабли.