По улицам Иркутска разгуливал сбежавший дикобраз

В Иркутске неподалеку от крупного торгового центра в четверг утром поймали дикобраза, преспокойно разгуливающего по городу.

Очевидцы не могли поверить своим глазам, однако вскоре нашлось рациональное объяснение происходящему — животное сбежало из передвижного зоопарка.

В полиции подтвердили, что им поступали сообщения о дикобразе, однако колючего зверя изловили до приезда наряда и возвратили хозяевам.