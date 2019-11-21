Пилота, упавшего Ми-8 во время снежной бури на Таймыре, оштрафовали

Пилот упавшего во время бурана вертолёта выплатит штраф. Решением суда он оштрафован на 200 тысяч рублей.

ЧП произошло в феврале 2018 года, сообщает "Вести Красноярск". Вертолет Ми-8Т компании "КрасАвиа" доставлял груз и пассажиров от Хатанги до мыса Арктический архипелага Северная земля. На мысе при приземлении на выбранную еще с воздуха площадку, экипаж потерял ориентацию. В этот день наблюдались тяжелые метеорологические условия, сильные порывы ветра и снежный вихрь, из-за чего вертолёт завалился на бок.

В результате происшествия, один из пассажиров получил травмы. Позже выяснилось, что судно было перегружено. В отношении пилота возбудили дело. Тем не менее реальное наказание заменили судебным штрафом — 200 тысяч рублей.