Медведев: маткапитал можно будет использовать для строительства дач

На строительство дач можно будет вскоре потратить материнский капитал в России. Правительство уже готовит поправки в законодательство, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров 21 ноября 2019 года. Они расширяют возможности использования маткапитала. Раньше его средства можно было использовать только на земле для индивидуального жилищного строительства.

Возможность строительства жилого дома, в том числе на садовом земельном участке, с 1 января 2020 года разрешает закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Теперь можно будет строить дома с использованием средств маткапитала и на садовых участках, сообщает "Интерфакс". Материнский капитал при рождении второго и последующих детей в России составляет более 450 тысяч рублей. Эта сумма повысится с 1 января 2020 года. Размер маткапитала составит 466 тысяч 600 рублей.

На выплаты материнского капитала в 2019 году из бюджета был выделен 241 миллиард рублей. С 2007 года на выплаты по стимулированию рождаемости в России было потрачено 2,5 триллиона рублей.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, который, если будет принят, позволит тратить маткапитал на оплату услуг любых частных детских садов, включая те, что созданы индивидуальными предпринимателями. Также будет рассмотрен вопрос об использовании маткапитала на покупку автомобиля или газификацию дома.