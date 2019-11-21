Кремль: партию власти определяют избиратели

Партию власти определяют избиратели. За кого голосует больше граждан, тот и лидирует. Принцип жесткого ротирования или сменяемости тут неуместен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса под названием "Прекрасная "Едина Россия" будущего". Согласно этому исследованию, 51% респондентов высказался за периодическую сменяемость партии власти.

Помимо прочего, Песков подтвердил, что Владимир Путин выступит на съезде партии "Единая Россия" 23 ноября.