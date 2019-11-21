Эксперт Госдумы по кибербезопасности устроил "газовую разборку" с таксистами напротив Кремля

В центре Москвы мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета из-за возникшей на дороге пробке. Хулигана уже задержали, столичное управление МВД не называет его фамилию, но, по данным ряда изданий, речь идет о предпринимателе Илье Сачкове, который входит в состав экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Сам он утверждает, что пистолета не было, а конфликт спровоцировал таксист.

Инцидент произошел около пяти часов вечера 20 ноября на Охотном Ряду. Со слов таксиста следует, что он стоял в пробке, когда к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал немедленно освободить дорогу. Объяснения о заторе он слушать не стал и ударил водителя, а затем достал газовый пистолет и произвел три выстрела. На помощь пострадавшему бросился коллега по цеху, но злоумышленник обстрелял и его, однако, не попал.

Версия Сачкова — а он признал свое участие в конфликте — выглядит иначе. Он направлялся в отель Four Seasons на встречу, но попал в пробку перед заездом, устроенную местными таксистами — они дожидались клиентов, проживающих в гостинице. После переговоров он действительно подошел к ним и попросил освободить дорогу, где может проехать только одна машина. Несколько водителей с руганью разъехались, а один вышел и начал угрожать предпринимателю. Когда дело практически дошло до рукоприкладства, Сачков выхватил газовый баллончик и распылил его в сторону противника, а потом еще раз — когда ему на помощь бросились другие водители.

По словам 33-летнего Сачкова, заявление в полицию он написал сам, но стражи порядка до сих пор не смогли получить записи с камер наблюдения. В то же время таксист тоже написал заявление, после того, как ему оказали медпомощь. И речь, вероятно, идет не о баллончике в руках, а о газовом пистолете "Удар".