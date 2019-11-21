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21 ноября 201914:06

Костромской кадетский корпус закрыт из-за массового отравления

Егор Алеев/ТАСС

пожаловались на плохое самочувствие. Четырнадцать из них отправили домой. У всех признаки пищевого отравления. Обучение в заведении приостановлено до 24 ноября, сообщает агентство "Интерфакс".

Сейчас в помещениях кадетского корпуса проходит дезинфекция, а продукты питания, которые могли привести к отравлению, отправлены на экспертизу. По предварительным данным, это мог быть йогурт, которые молодые люди ели накануне.

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