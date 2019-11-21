Костромской кадетский корпус закрыт из-за массового отравления

пожаловались на плохое самочувствие. Четырнадцать из них отправили домой. У всех признаки пищевого отравления. Обучение в заведении приостановлено до 24 ноября, сообщает агентство "Интерфакс".

Сейчас в помещениях кадетского корпуса проходит дезинфекция, а продукты питания, которые могли привести к отравлению, отправлены на экспертизу. По предварительным данным, это мог быть йогурт, которые молодые люди ели накануне.