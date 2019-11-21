Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Состояние 9-летней девочки, которую обнаружили в выгребной яме на территории дома культуры в одном из хуторов на Кубани, остается тяжелым. По сведениям информированных источников, она впала в кому, и ее состояние пока "без динамики".

Источник добавил, что девочка находится на искусственной вентиляции легких, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района, 18 ноября ушла гулять и не вернулась.

Больше суток ее искали полицейские, волонтеры и местные жители. Ребенка нашли в выгребной яме.

Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара.

Медики, помимо ссадин, диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство, причины произошедшего также устанавливаются краевой прокуратурой и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.