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25 ноября 201912:40

"Разделяй с нами": Казань станет первым в России "Городом без отходов"

Масштабная экологическая программа "Разделяй с нами" отметила в России свое трехлетие. В Москве 19 ноября прошла интерактивная эко-выставка, которую сопровождала экспертная дискуссия о создании в стране системы раздельного сбора мусора.

Экологический проект Coca-Cola в России стартовал в 2016 году с установки 600 контейнеров для раздельного сбора мусора в восьми российских городах. За три года Coca-Cola в России совместно с партнерами проекта – группой компаний "ЭкоТехнологии", фондом "ЭРА", и движением "ЭКА" – установили более 5500 контейнеров для раздельного сбора в 50 российских городах и переработали более 85 тысяч тонн отходов упаковки. На сегодняшний день программа стала самой успешной в России, считает управляющий партнер группы компаний "ЭкоТехнологии" Константин Рзаев. В проекте уже приняли участие более 1 миллиона 700 тысяч человек.

"Разделяй с нами" — часть глобальной стратегии Coca-Cola "Мир без отходов". Компания планирует к 2025 году перейти на полностью перерабатываемую упаковку, а спустя еще 5 лет обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок.


Первым шагом к новой жизни бутылки становится раздельный сбор отходов дома.

"О проблеме загрязнения окружающей среды нужно думать глобально, но решать ее локально. Ответственность за чистоту планеты несет каждый из нас. Экологическими знаниями должны обладать все, независимо от рода деятельности, — считает амбассадор программы "Разделяй с нами" певица Полина Гагарина. — Я и моя семья разделяем мусор уже год — это вопрос самодисциплины, привычки, образования. Надеюсь, все вместе мы делаем нужное и важное, большое дело".

В среднем россиянин производит в год 400-500 килограммов мусора, поэтому организация раздельного сбора у себя на кухне и правильная сортировка очень важны. "У нас в стране нет централизованной системы по раздельному сбору мусора, сортировке и вторпереработке отходов; есть локальные инициативы, но они не имеют федерального охвата, — поясняет актер и телеведущий Артем Королев. — Здорово, что появился такой проект как "Разделяй с нами". Важно понять: для создания чего-то нового можно воспользоваться уже имеющимися ресурсами и так сохранить природные богатства для наших потомков. А начать можно с себя – установите контейнеры для раздельного сбора отходов в вашей квартире, соблюдайте простые правила сортировки мусора. Звучит просто, но именно за простыми шагами каждого стоят огромные изменения в обществе".

На интерактивной выставке можно было проследить путь пластиковой упаковки от сбора до второй жизни в виде одежды, скейтборда или новой бутылки, как, например, австрийская Romerquelle из 100%-переработанного пластика.

"Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – создание системы обращения с отходами производства и потребления. Необходимо обеспечить возможность утилизации отходов, их использования для производства новой продукции, вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, чтобы тем самым сократить захоронения отходов от использованных товаров и достичь максимальной оборачиваемости ресурсов в производстве товаров и упаковки, — поясняет заместитель директора по реализации федеральных проектов "ВНИИ Экология", руководитель проектного офиса Минприроды России по реализации федерального проекта "Чистая страна" Вадим Петров. — На данный момент перед нами стоит амбициозная задача – обобщить опыт, который существует во всем мире по формированию эффективной системы обращения с отходами, прежде всего – с отходами от использования товаров, а также систем накопления и заготовки вторичных ресурсов, которые можно в дальнейшем использовать в производстве новой продукции".

На улицах Казани в рамках сотрудничества Coca-Cola в России и правительства Республики Татарстан скоро появится уличная мебель из вторичного сырья, которая также стала частью представленной экспозиции. Сотрудничество направлено на развитие культуры и практики раздельного сбора твердых коммунальных отходов и позволит Казани стать первым в России "Городом без отходов" (Zero Waste City).

В дискуссии по раздельному сбору мусора, которую модерировала руководитель Центра устойчивого развития бизнеса Московской школы управления "Сколково" Наталья Зайцева, приняли участие Вадим Петров, Энди Бакингем, Константин Рзаев, Полина Гагарина, Артем Королев, директор по развитию Фонда поддержки молодежных инициатив "ЭРА" Татьяна Честина, исполнительный директор Ассоциации РусПРО Павел Рудась и международный эксперт и консультант в сфере устойчивого развития, регулирования отходов и расширенной ответственности производителя Раймонд Мадэ.

Coca-Cola намерена к 2030 году довести содержание вторсырья во вновь производимой пластиковой упаковке до 50%.

"Здесь, в России, равно как и по всему миру, мы ведем ежедневную работу, которая заключается не только в том, чтобы предлагать людям любимые напитки, но и в том, чтобы вместе улучшать мир, в котором мы живем. Являясь крупной международной компанией и лидером рынка, мы, безусловно, несем ответственность за свой бизнес. В его развитии мы ищем не простые пути, а правильные решения. Именно на это направлена наша федеральная программа "Разделяй с нами", — добавляет генеральный менеджер Coca-Cola в России Энди Бакингем.

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