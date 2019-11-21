Садовничий остается: Госдума сняла возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

80-летний Виктор Садовничий останется ректором МГУ, а 60-летний Николай Кропачев сохранит должность ректора Санкт-Петербургского госуниверситета. Их полномочия истекали в декабре 2019 года. но Госдума приняла в третьем чтении поправки о снятии возрастных ограничений для ректоров Московского госуниверситета и СПбГУ.

Трудовой кодекс ограничивал предельный возраст пребывания в должности ректора вуза 65 годами, напоминает "Интерфакс". Ректор мог оставаться на должности и до 70 лет по представлению ученого совета вуза. При этом работу МГУ и СПбГУ регулировал отдельный закон. Он давал право президенту России дважды на 5 лет продлевать срок нахождения ректора на должности до 80-летия.

Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года. Он работает ректором Санкт-Петербургского госуниверситета с 21 мая 2008 года.

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года. Он возглавляет МГУ с 1992 года. Последний раз его полномочия продлевались на пять лет в декабре 2014 года.