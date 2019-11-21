Следователи допрашивают замглавы Росалкогольрегулирования

Замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную доставили на допрос по делу о должностных злоупотреблениях, передает "Интерфакс".

По информации правоохранительных органов, в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия — обыски, выемки документов, допросы.

В январе этого года Голосная была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

С сентября 2017 года она возглавляла управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, ранее занимала пост заместителя руководителя этого управления. В 2002-2011 годах она работала во ФГУП "Росспиртпром".