СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

В доме у главы подмосковного города Чехова Марины Кононовой проходит обыск. Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Информацию об обысках подтвердили сотрудники чеховской администрации, а в ГУВД Московской области эту информацию пообещали проверить, сообщает ТАСС. Связаться с Мариной Кононовой невозможно. Во время объезда территорий накануне Марина Кононова, как добавили в администрации города, потеряла свой мобильный телефон. Возможно, потеря гаджета и обыски – это всего лишь совпадение.

В июне 2018 года был арестован бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Уголовное дело на него состоит из 170 томов. Экс-чиновник обвиняется в крупном мошенничестве, легализации полученных преступным путем денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности, а также получении взятки в особо крупном размере. В ходе дополнительной прокурорской проверки было выявлено 858 объектов недвижимости, которые приобрели с 2003 по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством. Кадастровая стоимость этого имущества превысила миллиард рублей.

В доход государства уже были обращены 780 объектов недвижимости площадью более трех миллионов квадратных метров. Экс-чиновник свою вину не признает.