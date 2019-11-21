Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

Депутаты Госдумы одобрили в окончательном чтении законопроект, разрешающий сотрудникам ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты в случае угрозы безопасности, передает "Интерфакс".

Так, новый закон наделяет ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН) полномочиями по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

Также в случае опасности предоставляется возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб изымать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники.