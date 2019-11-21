Два сотрудника ДПС воспользовались служебным положением и спасли людей

Настоящий подвиг совершили два сотрудника ДПС в подмосковном Щелкове. Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин не только бросились спасать людей в горящий дом, но и проявили совершенно недюжинную смекалку.

"На принятие решения в экстремальной ситуации у нас было максимум полторы-две секунды", — рассказали в прямом эфире программы "60 минут" инспекторы ДПС Московской области.

Двигаясь на патрульной машине в городе Щелкове, инспекторы заметили в жилом секторе на улице Пионерская клубы дыма. А на втором этаже двое мужчин просили о помощи. Так как дом является одноподъездным, путей эвакуации у них не было.

Пожар уже вовсю полыхал, а пожарных, которые могли бы эвакуировать людей со второго этажа, еще не было. Поэтому полицейские, недолго думая, воспользовались служебным положением, остановили грузовую "Газель", подогнали ее к окнам второго этажа горящего здания так, чтобы жильцы могли перелезть на крышу автомобиля.

"Это наша работа!" — скромно сказали сотрудники ДПС. Они отметили также водителя "Газели", который, не раздумывая, подъехал вплотную к горящему зданию.

"Какие крутые мужики! Воспользовались служебным положением и спасли людей", — заключила ведущая Ольга Скабеева.