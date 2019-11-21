Отечественный снаряд для бобслея доказал свою конкурентоспособность

В Сочи запустили производство бобов для спортсменов. За год эксплуатации снаряд показал самую высокую скорость. На Кубке России на олимпийской трассе в Красной Поляне он уже доказал свою конкурентоспособность, следующий уровень - международные соревнования.

На международном рынке производством бобов занимаются крупнейшие автомобильные концерны. Те же компании, которые собирают болиды для Формулы-1, занимаются и производством спортинвентаря для бобслеистов. Российская сборная, как правило, заказывает оборудование в Австрии. Руководитель проекта по созданию бобов и скелетонов научно-производственной мастерской Боб-сервис Виктор Бороздин рассказал "Вестям Сочи", что боб должен выдерживать нагрузки 5G, то есть, если он весит 200 килограмм, то надо умножить на 5, получается тонна. "Эта тонна на скорости 150 километров в час бьется, и он должен сохранить свои параметры: не прогнуться, не сломаться", — подчеркнул глава проекта.