Российский футболист Заур Садаев пропал в Турции

Форвард турецкой футбольной команды "Анкарагюджю" Заур Садаев вот уже несколько дней не выходит на связь со своими работодателями. Руководство клуба сообщило местной прессе, что потеряло связь с р30-летним россиянином во время перерыва, связанного с играми национальных сборных.

"Сейчас Садаев не с нами, — цитирует издание "Спорт-экспресс" тренера "Анкарагюджю" Мустафу Каплана. – Он не вернулся после матчей сборных. Нам нужно объяснить болельщикам, что мы не смогли связаться с ним".

При этом Садаев пока не вышел на связь и с официальными властями в России. По информации инсайдеров, знакомых с ситуацией, нападающий решил покинуть турецкий клуб из-за долгов по зарплате. Летом этого года он подписал полноценный контракт с "Анкарагюджю" после истечения соглашения с грозненским "Ахматом". До этого он провел в клубе из Анкары половину сезона-2018-2019, выступая на правах аренды.

Садаев играл в российской премьер-лиге за "Ахмат" с 2006-го по 2019 год, но в последние годы он чаще выступал на правах аренды за границей: за израильский "Бейтар", польские "Легию" и "Лех" (в составе этого клуба стал чемпионом Польши-2015) и за "Анкарагюджю".