Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о "горожанах-мразях"

Главу управления культуры Петрозаводска Анну Лесонен уволят после оскорбительного высказывания в социальных сетях в отношении местных жителей. Чиновница раскритиковала горожан, которые не смогли донести отходы до мусорного контейнера.

Анна Лесонен разместила на своих страницах в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" посты о том, как она разочаровалась в местных жителях, которые не могут содержать двор в чистоте. По ее словам, такое отношение — это не тот случай, когда "случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". В настоящее время данные посты удалены.

Чиновница рассказала, что ей пришлось самостоятельно, вооружившись найденной палкой и перчатками, убирать "это дерьмо", включающее в себя бутылки, окурки, огрызки и "прочие остатки трапезы".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Петрозаводска, Анну Лесонен уволят за оскорбительные высказывания в адрес жителей города. Чиновнице предложат написать заявление об уходе по собственному желанию. В настоящее время женщина находится в отпуске.

В администрации отметили, что поведение Лесонен является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами.

Как сообщает "КарелИнформ", глава управления культуры будет в отпуске до 25 ноября. После его окончания сотруднице и предложат написать заявление об увольнении.

Ранее сообщалось о бывшей чиновнице Ирине Алашкевич, которая, будучи главой пресс-службы правительства Иркутской области, в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения в Тулуне. Женщина назвала их "быдлом" и "бичевней". В настоящее время Алашкевич работает заместителем директора в музее.