В Таиланде поймали на живца объявленного в розыск российского тренера

Полицейские Таиланда провели небольшую операцию по задержанию российского тренера по боксу, дававшего уроки в тренажерном зале в Паттайе, сообщает Pattayapeople.ru.

Стражи порядка подозревали 41-летнего Казбека Алибекова в незаконной предпринимательской деятельности, а доказать этот смогли, поймав тренера на живца. Под видом клиента один из служителей закона списался с тренером и договорился об уроке по боксу, переведя тому 400 бат (около 850 рублей). В зале Алибекова и задержали, предъявив ему копию оплаченного счета.

Уже в отделении полиции выяснилось, что тренер явно подзадержался в Таиланде — его виза истекла еще четыре года назад. Неприятным сюрпризом стало и то, что он объявлен в розыск в России по обвинению в грабеже.

Нелегала ждет суд и принудительная депортация на родину, а в России — уголовное преследование.