Зеленский утверждается в должности за счёт Коломойского

Президенту Украины пока не удаётся обрести все положенные ему полномочия, а потому Владимиру Зеленскому постоянно приходится защищать своё положение. Причин, по которым это не получается — несколько.

Последним примером стала заочная дискуссия с бизнесменом Игорем Коломойским. Тот на днях в интервью New York Times заявил, что США ведут войну с Россией "до последнего украинца". Коломойский посоветовал наладить отношения с Россией и в первую очередь путём заключения выгодных для Украины с экономической точки зрения сделок с РФ.

Казалось бы, частное мнение одного из украинских олигархов могло бы так и остаться незамеченным, однако получило реакцию самого президента. Болезненное восприятие, основывается как раз на понимании самим Зеленский, что он не в состоянии всецело контролировать ни внешнюю ни внутреннюю политику.

"Я хочу, чтобы я, как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен", — заявил Зеленский, добавив, что это он, правительство и общество должны принимать государственные решения.

Отказывая Коломойскому в том, что он как раз выражает мнение части украинского общества, Зеленский хочет не столько конфликта с бизнесменом, сколько укрепления своего статуса.

Проблема лишь в том, что свои суверенные президентские полномочия глава Украины в первые же дни после избрания передал делегации, специально для этого прибывшей из США. Обещание "во всём следовать курсом за Вашингтоном", данное Зеленский, отнюдь не послужило укреплению его политических позиций.

Не поверив в поддержку большинства населения страны, и понадеявшись на заокеанских "партнёров", президент Украины загнал себя в ситуацию, когда просто не может выполнить свои предвыборные обещания.

Именно об этом неделю назад в эфире телеканала News One говорил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, заявляющий, что Зеленский так и не начал борьбу с коррупционерами, не воплотил в жизнь принцип "один закон для всех" и не создал экономических и политических предпосылок для возвращения в страну уехавших на заработки украинцев.

Практически на тех же принципах строятся обвинения ещё одного политика — депутата Вадима Рабиновича. Он приводит массу примеров того, кто на самом деле принимает решения, касающиеся внутренней и внешней политики на Украине.

Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс является гражданином Литвы, у председателя президентской фракции Давида Арахамии есть американский паспорт, наблюдательные советы энергетического концерна "Нафтогаз" и крупнейшего государственного банка страны "Ощадбанк" полностью состоят из иностранных граждан, а каждый третий депутат пропрезидентской фракции в Раде кормится за счёт грантов от Сороса — рассказал Рабинович.

Иностранцы, занимающие ключевые посты получают зарплаты вдвое превосходящие те, что достаются украинцам, а действуют они при этом вовсе не в интересах государства, отмечает политик.

Так что сейчас уже трудно сказать, являются ли резкие напоминания Зеленого о том, что он, а не кто-то другой, обладает президентскими полномочиями, попыткой укрепить свою власть или это уже старания власть удержать.