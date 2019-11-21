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21 ноября 201915:39

Садаев разорвал контракт с турецким "Анкарагюджю"

Прояснилась ситуация с выступающим в Турции российским нападающим Зауром Садаевым. Футболист расторг контракт с "Анкарагюджю" и покинул команду.

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист исчез и не выходит на связь. "Анкарагюджю" собирался объявить Садаева в розыск. Однако этого делать не пришлось, ибо ситуация прояснилась.

Бывший футболист грозненского "Ахмата" расторг контракт с "Анкарагюджю" из-за несоблюдения турками условий договора. Зауру не платили зарплату несколько месяцев, и он решил покинуть клуб.

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