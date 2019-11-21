Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул, но они не захотели слушать

Американская культовая рок-группа Kiss в начале этой недели отправилась в Австралию, чтобы исполнить шоу для необычной аудитории. В качестве слушателей артисты выбрали белых акул, но на концерт никто из них не приплыл.

Концерт состоялся на борту небольшого корабля. Звук транслировался под воду с помощью специальных динамиков. Участники рок-коллектива предполагали, что низкочастотные звуки рок-н-ролла привлекут акул. Организатор концерта Мэтт Уоллер рассказал, что ребята играли отлично, был свет, дым-машины — все, как положено на настоящем шоу.

Как сообщает NME, солист и гитарист группы Пол Стэнли пропустил событие, поскольку восстанавливался после гриппа, но он признался, что изначально был озадачен такой концепцией мероприятия.

В результате зрителями шоу стали только восемь фанатов, а также представители СМИ. Заявленные слушатели так и не приплыли на звуки рок-н-ролла.

Концерт был проведен в рамках рекламной кампании для нового сервиса Airbnb — Animal Experiences. Данная программа предназначена для путешественников-любителей животных.