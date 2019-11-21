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21 ноября 201916:27

Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва встревожена тем, что НАТО признали космос еще одной сферой для проведения операций, это не отвечает интересам глобальной безопасности.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО собирается признать космос своей новой оперативной сферой, но не будет размещать там оружие.

Захарова отметила, что НАТО нацелено на достижение военного превосходства во всех сферах, и эта милитаризация несет опасность военной эскалации.

Дипломат подчеркнула, что РФ будет внимательно наблюдать за тем, как страны, входящие в североатлантический альянс, будут воплощать заявление Столенберга.

Захарова напомнила, что Москва призвала НАТО поддержать усилия России по недопущению в космосе гонки вооружений, которая может крайне негативно отразиться на международной стратегической стабильности, что не отвечает интересам ни одного государства, включая страны, входящие в НАТО.

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