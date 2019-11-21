Политолог Кедми: единая армия Европы - это "Четвертый рейх"

Единая общеевропейская армия, если такая будет создана, будет бороться против России. Фактически, это "Четвертый рейх". Об этом заявил бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Израильский политолог напомнил, что последняя армия Европы была разбита в 1945 году, и она "называлась вермахт".

"Кроме вермахта не может быть ни одной единой европейской армии. Единая Европа боролась с большевизмом, с Советским Союзом, только в рамках единого Третьего рейха. Или будет "Четвертый рейх", и тогда будет единая Европа, которая будет бороться против России, или не будет", — заявил Кедми.



Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался в пользу необходимости создания единой европейской армии, а не пользоваться услугами НАТО во главе с США.