Водопроводную воду в Ростове проверят после жалоб жителей. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия". Такое решение было принято на специально созванном заседании рабочей группы комиссии по ЧС.

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды и природопользования изучат пробы воды, взятые на реке Устье рядом с водозабором и в разных местах по течению. За нормативами показателей воды постоянно следят сотрудники водоканала. В их распоряжении всегда есть необходимые для экстренной ситуации запасы реагентов. Одна из возможных причин жалоб жителей города — необычайно теплая и дождливая погода в ноябре. Кроме того, под постоянным контролем Роспотребнадзора — деятельность сельхозпредприятий, расположенных в непосредственной близости от воды.

Специалисты планируют получить результаты проб в течение двух недель. Все полученные материалы будут направлены в Роспотребнадзор.