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21 ноября 201916:55

Велогонщице Забелинской разрешили выступать за сборную Узбекистана на Играх в Токио

Велогонщица Ольга Забелинская может выступать за сборную Узбекистана на Олимпиаде в Токио. Спортсменка получила официальное разрешение.

Ольга Забелинская в составе сборной России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне — в индивидуальной и групповой гонках. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро взяла серебро в раздельной гонке. В 2018 году Ольга решила сменить спортивное гражданство. Через полтора года она получила право выступать на Олимпиаде под флагом Узбекистана.

Федерация велосипедного спорта России не чинила препятствий переходу Забелинской в сборную Узбекистана. Ольга выступала за новую команду на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Но для допуска на Игры потребовалось специальное решение.

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