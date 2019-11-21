После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела "революционный" калач

Юлия Тимошенко восстановила свою знаменитую революционную прическу в виде косы, обернутой вокруг головы. Ее еще называют калачом или корзинкой. В таком образе политик появилась на встрече с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщает агентство ТАСС.

Журналисты предполагают, что возрождение "революционной" прически связано с разногласиями между Тимошенко и президентом Зеленским. После принятия нового закона о рынке земли, лидер партии "Батькивщина" заявила, что уходит в оппозицию.

"Революционный" калач Юлия Тимошенко носит уже более 10 лет. Впервые она заплела его в 2001 году. Потом в 2004 году, когда произошла "оранжевая революция", и конечно, в 2014 году. Тогда Тимошенко выходила из тюрьмы тоже с калачом на голове.