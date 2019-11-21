Лыжница Анастасия Седова пропустит следующий сезон

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной эстафете Анастасия Седова пропустит следующий сезон. Спортсменка готовится стать матерью.

Тренер Седовой Маркус Крамер подтвердил ТАСС, что его подопечная не выступит в ближайшем сезоне. Анастасия беременна ребенка. Ранее стало известно, что Юлия Белорукова и Елена Соболева также пропустят сезон по аналогичным причинам.

Анастасия Седова в составе женской сборной России заняла третье место в эстафете. На последнем чемпионате мира по лыжному спорту Седова также завоевала бронзовую награду.