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21 ноября 201917:47

Уже в ноябре ГИБДД получит оборудование для выявления по слюне водителей-наркоманов

Global Look Press

Госавтоинспекция в ноябре рассчитывает на получение оборудования, с помощью которого можно по слюне человека определить употребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что Минздрав отложил вступление в силу приказа, согласно которому для получения водительских прав необходимо сдать тест на наркотики.

О том, что ГАИ в скором времени получит новое оборудование, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, сейчас оно проходит сертификацию, сообщает ТАСС.

Данное оборудование предназначено для фиксации, документирования и интерпретации наркотических веществ в слюне человека с помощью иммунохроматографических тест-систем. Анализатор представляет собой переносной автоматический прибор моноблочного плана, которые имеет возможность печатать протоколы измерений на встроенном принтере, а также передавать результаты на компьютер.

Ранее сообщалось, что россияне штурмуют медицинские учреждения с целью получить водительские справки. Уже с пятницы, с 22 ноября, всех желающих сдать на права будут направлять на два дополнительных анализа — данная процедура будет стоить несколько тысяч рублей.

 

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