"Аэрофлот" попал в топ-25 самых клиентоориентированных компаний Forbes

Компания "Аэрофлот" попала в список Forbes топ-25 компаний в мире с лучшими практиками в сфере клиентского обслуживания. Как отмечает издание, российский авиаперевозчик постоянно превосходит ожидания клиентов.

У "Аэрофлота" один из лучших подходов к клиентскому обслуживанию в России. Компания предлагает огромный выбор питания во время перелета, бесплатную перевозку сверхнормативного багажа, а также подарки для детей на борту. Сотрудники "Аэрофлота" всегда и с радостью готовы прийти на помощь пассажирам и предложить персональный подход к решению любого вопроса, что позволяет на постоянной основе положительно превосходить ожидания клиентов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания вошла в топ-10 международного рейтинга КПМГ "С потребителем на "ты": 100 брендов с лучшим клиентским сервисом". "Аэрофлот" — это единственная российская компания, которая попала на верхние строчки рейтинга. Потребители уверены в качестве и безопасности авиаперевозчика, который может похвастаться почти вековой историей бренда.