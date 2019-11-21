В Кремле проходит церемония вручения наград

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

Как передает телеканал "Россия 24", из рук главы государства Золотую звезду Героя РФ получили командир и второй пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые в сентябре 2019 года смогли посадить пассажирский Airbus А321 в двигатели которого попали птицы, на кукурузное поле в Подмосковье и спасли тем самым, жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.

Старейший отечественный парламентарий, сенатор от Белгородской области и бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков, которому недавно исполнилось 90 лет, получил Золотую звезду Героя труда РФ. Он пообещал собравшимся, что будет способствовать тому, чтобы "Россия всегда оставалась великой державой".

Такая же награда была вручена почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову.

Композитор Александра Пахмутова, которая недавно отпраздновала 90-летний юбилей, который состоялся в Большом театре, была удостоена высшей награды РФ — ордена Андрея Первозванного. Она поблагодарила президента за столь высокую оценку своей деятельности.

Владимир Путин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, президенту Московского художественного академического театра имени Горького Татьяне Дорониной, худруку Национального филармонического оркестра России, народному артисту СССР Владимиру Спивакову, также художественному руководителю театра "Сатиры", актеру и режиссеру Александру Ширвиндту.

Руководитель страны вручил награды также ряду других выдающихся российских деятелей.