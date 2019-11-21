Пожар в Мосрентгене локализован. Есть пострадавшие

При пожаре в поселке Мосрентген пострадали два человека, сообщает агентство РИА Новости.

На данный момент очаг пожара локализован на площади в 1 тысячу метров, уточняют экстренные службы.

Напомним, 21 ноября в Новомосковском городском округе вспыхнуло двухэтажное деревянное здание. Жильцы успели выбраться из дома и вызвать пожарных. На борьбу с огнем был брошен специальный вертолет Ка-32.