Новости Общество

Все видео этой рубрики
21 ноября 201921:07 Полина Ермолаева

Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

Сегодня, 21 ноября, в Кремле президент вручил высокие государственные награды выдающимся россиянам, которые своим трудом и талантом составляют гордость нашей страны. Среди награжденных — актеры, музыканты, спортсмены, врачи, политики и общественные деятели. Высшей награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозваного удостоена композитор Александра Пахмутова. Звездами Героев награждены пилоты — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые совершили невозможное, а именно посадили аварийный лайнер в кукурузном поле и спасли 233 жизни.

Ее песни и есть компас земной — великая Александра Николаевна Пахмутова получила высшую награду Российской Федерации — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

"Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь", — заявил Владимир Путин.

Александра Пахмутова после награждения выступила со словами:

"Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня (не всегда есть такая возможность, а сегодня такая возможность есть сказать Вам), Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну".

Вся жизнь большой страны — в ее волшебной музыке. В свои 90 Александра Николаевна с легкостью провела за роялем трехчасовой юбилейный концерт в Большом театре.

"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" — слова, достойные песни. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — доблестные и очень скромные пилоты, посадившие пассажирский лайнер в подмосковном поле. Сегодня они стали Героями России.

"Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России", — заявил Владимир Путин.

Дамир Юсупов выступил с речью: "Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителями и нашим близким за поддержку".

Государственных наград сегодня были удостоены Татьяна Доронина (она что-то не по протоколу долго шептала президенту на ухо), маэстро Спиваков (он был настроен на философский лад):

"Все, что кажется успешным, в общем-то приходит после понимания того, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди созданы для того, чтобы их любили".

Неподражаемый Александр Ширвиндт, конечно, заставил высокое собрание улыбнуться:

"Какие вековые стереотипы ответных слов с этой высокой трибуны. Обязательно надо сказать, что это необходимо разделить с родным коллективом... Но я столько разделил с родным коллективом, что это хочется оставить лично себе. Потом принято сказать, что ты рассматриваешь это как аванс доверия... Какой аванс после 85 лет? Тоже все это звучит подозрительно. Я всегда завидую, когда сюда выходят ребята поджарые и говорят без всяких длинных слов "Служу России". Я тоже говорю: "Смешу Россию". 

Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени стал генеральный директор ВГТРК Олег Борисович Добродеев. И ведь каждый награжденный — большой судьбы человек, всю жизнь посвятивший служению Отечеству.

Наталье Дмитриевне Солженицыной президент вручил сегодня орден Святой великомученицы Екатерины с формулировкой "за благодеяния" — учрежденный 45 лет назад Солженицыным фонд поддерживает бывших узников ГУЛАГа. 

"Это фонд, в который были отданы все деньги, все мировые гонорары от всех изданий "Архипелага" на всех языках. Это и есть Фонд Солженицына", — поделилась Наталья Дмитриевна.

Звания Героя труда удостоены политики Николай Рыжков и Магомедали Магомедов, почетный председатель госсовета Республики Дагестан.

"Дагестан благодаря мудрости многонационального народа сохранил мир, относительное спокойствие и, самое главное, свою верность, преданность Родине – Российской Федерации", — заявил Магомедали Магомедов.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" получили сегодня и спортсмены — золотая Ирина Роднина и тренер чемпионов Елена Чайковская — женское фигурное катание сегодня в прекрасной форме.

"Российское фигурное катание диктовало направления мирового фигурного катания, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Особенно в женском одиночном катании", — рассказала заслуженный тренер СССР и России, председатель Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

Ей рукоплескали все мировые сцены. Вся жизнь — балет. Светлана Захарова вышла за наградой летящей походкой, с идеально прямой спиной.

Волнение даже полярника Чилингарова сегодня сбило с курса — речь он попытался произнести с президентской трибуны.

Он всегда со своей страной... Геннадий Зюганов — настоящий государственник, сегодня он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Мы выступили с инициативой, вы это поддержали, чтобы к Дню Победы высадить сад — 27 миллионов саженцев в честь каждого погибшего на нашей земле", — выступил Зюганов.

В Кремль она ходит на работу, но сегодня, конечно, особенный день для хранителя главных сокровищ государства российского Елены Гагариной.

"Работа, удовольствие и хобби для музейного сотрудника — это одно и то же. У нас не бывает такого, что уходишь с работы и у тебя начинается какая-то другая жизнь", — поделилась генеральный директор музеев "Московского Кремля" Елена Гагарина.

Орденом Александра Невского отмечены заслуги детского доктора Леонида Рошаля. Во время получения награды он заявил:

"Я пошептался с Владимиром Владимировичем и сказал ему следующее: Александру Невскому было тяжело, а ему тяжелее и опаснее, потому что счет идет на миллионы".

Актриса Александра Захарова хотела бы разделить этот день с папой:

"Я была очень счастлива и мне бы хотелось сразу поделиться с моим отцом, которого не стало. Я надеюсь, что мы сохраним театр, сохраним уникальные спектакли, потому что мой отец был великим режиссером. 

Высокие награды многоконфессиональной страны сегодня были вручены верховному муфтию России Талгату Таджуддинову, председателю Совета муфтиев Равилю Гайнутдинову, митрополиту Антонию и митрополиту Клименту.

Государственное признание — у медсестры и шахтера, юриста и машиностроителя.

"Александра Николаевна Пахмутова, выступая несколько минут назад, сказала, что я возглавляю великую, легендарную страну. Спасибо вам большое всем за нашу страну!", — заявил Владимир Путин.

47 награжденных — церемония растянулась на несколько часов, так что Евгению Князеву пришлось просить разрешения прямо с церемонии, чтобы сбежать на спектакль: "Я бы хотел попросить извинения и попросить разрешения у вас уйти, потому что у меня через пятнадцать минут должен начаться спектакль. Я должен продолжать служить, тем более, что Герой России Василий Лановой меня ждет на спектакль".

Слова благодарности от всей страны и поздравления от президента продолжились за традиционным бокалом шампанского.
 

Сейчас

20:40

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

19:55

Лисов приговорен в США к 4 годам

18:47

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

17:53

В Кремле проходит церемония вручения наград

17:49

Крупный пожар в новой Москве будут тушить с вертолета

16:16

Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

15:12

Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

30 минут назад
Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

1 час назад
Спасибо от москвичей: Путин получил именную "Тройку" и проехался по МЦД

Спасибо от москвичей: Путин получил именную "Тройку" и проехался по МЦД

6 часов назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 22 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Заседание Совбеза РФ
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Лисов приговорен в США к 4 годам, но вскоре может выйти на свободу

Лисов приговорен в США к 4 годам, но вскоре может выйти на свободу

1 час назад
Водитель и пассажир провалившегося в яму автомобиля погибли не от кипятка

Водитель и пассажир провалившегося в яму автомобиля погибли не от кипятка

4 часа назад
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

54 минуты назад
Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

5 часов назад
После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела "революционный" калач

После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела "революционный" калач

3 часа назад
Уже в ноябре ГИБДД получит оборудование для выявления по слюне водителей-наркоманов

Уже в ноябре ГИБДД получит оборудование для выявления по слюне водителей-наркоманов

3 часа назад
Допинговое дело Лысенко: глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен от должности

Допинговое дело Лысенко: глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен от должности

56 минут назад
Веденская уличила Епифанцева в измене с Цукановой-Котт, подсунув в куртку диктофон

Веденская уличила Епифанцева в измене с Цукановой-Котт, подсунув в куртку диктофон

7 часов назад
Унитазы на месте: ФСБ ответила на обвинения командующего ВМС Украины

Унитазы на месте: ФСБ ответила на обвинения командующего ВМС Украины

9 часов назад
Выше Месси. Акинфеев признан самым лояльным футболистом Европы

Выше Месси. Акинфеев признан самым лояльным футболистом Европы

23 минуты назад
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" - с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" - с 25 ноября

4 часа назад
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

6 часов назад
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
СКР просит направить мать, оставившую ребенка на морозе, на принудительное лечение

СКР просит направить мать, оставившую ребенка на морозе, на принудительное лечение

1 час назад
Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

2 часа назад
Российские керлингистки обыграли сборную Швеции

Российские керлингистки обыграли сборную Швеции

2 часа назад
Мать 11 лет держала троих детей в домашней тюрьме на глазах у соседей и соцработников

Мать 11 лет держала троих детей в домашней тюрьме на глазах у соседей и соцработников

3 часа назад
Объятия через полмира: новинка позволит ощутить прикосновение за тысячи километров

Объятия через полмира: новинка позволит ощутить прикосновение за тысячи километров

4 часа назад
Политолог Кедми: единая армия Европы - это "Четвертый рейх"

Политолог Кедми: единая армия Европы - это "Четвертый рейх"

4 часа назад
В Омске школьников накормили синим омлетом

В Омске школьников накормили синим омлетом

4 часа назад
Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

5 часов назад
Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул, но они не захотели слушать

Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул, но они не захотели слушать

5 часов назад
Станислав Поздняков: мы готовимся к полноценному участию наших спортсменов на Играх в Токио

Станислав Поздняков: мы готовимся к полноценному участию наших спортсменов на Играх в Токио

5 часов назад
Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о "горожанах-мразях"

Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о "горожанах-мразях"

5 часов назад
В Таиланде поймали на живца объявленного в розыск российского тренера

В Таиланде поймали на живца объявленного в розыск российского тренера

6 часов назад
Ярчайшая во Вселенной вспышка побила все рекорды

Ярчайшая во Вселенной вспышка побила все рекорды

6 часов назад
Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

6 часов назад
Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

6 часов назад
Садовничий остается: Госдума сняла возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

Садовничий остается: Госдума сняла возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

6 часов назад
Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

7 часов назад
Малайзия: все улики по катастрофе MH17 должны быть обнародованы

Малайзия: все улики по катастрофе MH17 должны быть обнародованы

7 часов назад
Эксперт Госдумы по кибербезопасности устроил "газовую разборку" с таксистами напротив Кремля

Эксперт Госдумы по кибербезопасности устроил "газовую разборку" с таксистами напротив Кремля

7 часов назад
Художник нарисовал реалистичных советских мультгероев

Художник нарисовал реалистичных советских мультгероев

8 часов назад
Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

8 часов назад
По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров

По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров

8 часов назад
Звездолёт Илона Маска разрушился во время испытаний

Звездолёт Илона Маска разрушился во время испытаний

8 часов назад
Пьяного рыбака снимали с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке. Видео

Пьяного рыбака снимали с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке. Видео

9 часов назад
Сервис по обжалованию штрафов ГИБДД онлайн утонул в бюрократии

Сервис по обжалованию штрафов ГИБДД онлайн утонул в бюрократии

9 часов назад
В Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

В Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

10 часов назад
Заряженный Mercedes-AMG GLE 63 S: битва суперкроссоверов становится жарче

Заряженный Mercedes-AMG GLE 63 S: битва суперкроссоверов становится жарче

10 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

19.11.2019 11:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку