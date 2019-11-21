Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

Сегодня Минздрав отложил вступление в силу приказа, который вводил для водителей новые обязательные анализы. Но все последние дни перед медицинскими комиссиями стояли гигантские очереди. Автомобилисты спешили оформить справки до того, как их стоимость вырастет.

Невиданная щедрость медиков в наркологическом диспансере Старого Оскола. Среди водителей розыгрыш пяти билетов, дающих право пройти медосвидетельствование бесплатно. Ажиотаж невиданный.

Та же картина в Москве. Новость о том, что правила отменены, появилась днем, когда люди уже отстояли в очередях по несколько часов.

"Ведомство намерено провести дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — говорится в сообщении.

Но сегодня, несмотря на то, что порядок получения прав остался прежним, люди расходиться не спешили. Наоборот, очереди на медосмотр сегодня стали еще длиннее. Водители ради получения заветной справки в очереди стоят часами.

Врачи надеются, что завтра ажиотаж спадет, и уверяют: те, кто сегодня не успел пройти мед комиссию, могут прийти в любое время. Порядок и цены останутся прежними.