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21 ноября 201921:39 Денис Давыдов

Импичмент как шоу: демократы обозвали Трампа "патологическим лжецом"

Импичмент как шоу: демократы обозвали Трампа "патологическим лжецом"

В эти минуты в Вашингтоне проходят последние слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Демократы называют их решающими, поскольку возлагают на этот день все надежды. Ведь до сих пор никто так и не смог доказать, что президент США якобы давил на Украину с целью расправиться со своими политическими противниками. Подвёл Демпартию и главный, по их мнению, свидетель обвинения, Гордон Сондлэнд.

Проверка микрофонов. Закулисье слушаний. То, чего нет на кадрах трансляции — помощники конгрессменов раскладывают толстые папки с материалами по импичменту.

За полчаса до слушаний журналисты выстроились перед столом, где будет давать показания Фиона Хилл. За этим столом находятся места для прессы. Ее очень много, журналисты работают очень плотно. Это места для представителей Конгресса. А сзади, примерно 70-80 кресел отведены для простых американцев, ведь слушания открытые и любой желающий может прийти поприсутствовать.

4-й импичмент в истории США и своими глазами увидеть происходящее хотят многие, в коридоре огромная очередь из зевак. Надпись у входа "Проносить нельзя напитки и еду". Внутри и без попкорна весело. Повод собраться — украинский скандал, но так зудит, что с первых минут про Россию.

"Русские вмешиваются, когда есть возможность и сейчас им выгодно переложить вину на Украину", — заявил Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Русские любят перекладывать вину за свои действия на союзников США", — сказала Фиона Хилл, в 2017-2019 годах директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Фиона Хилл — бывший советник Трампа по России, рядом с ней Дэвид Холмс — сотрудник американского посольства в Киеве. Другого дипломата, посла США в ЕС допрашивали на Капитолийском холме накануне.

Вот Гордон Сондленд на борту самолета, вылетавшего из Вашингтона в Брюссель. Он свой багаж положил на чужую полку и выругался — весь день был таким же. Как путался в показаниях ключевой свидетель, Америка 7 часов наблюдала в прямом эфире.

"Была ли ситуация "услуга за услугу"? Президент Трамп хотел публичного заявления от президента Зеленского, в котором тот обязался провести расследование в отношении Байдена и кампании 2016 года. Джулиани так прямо и озвучивал это требование украинцам. Все понимали, что это отражает позицию Трампа", — сообщил Сондленд.

За Трампа додумывают. Якобы он ставил условия — расследование против Байдена в обмен на военную помощь. Сондленд едва высказал свои догадки, а CNN уже дает срочную новость — да! В украинском скандале было место услуге за услугу.

"Вот прямо сейчас в заголовке CNN сказано, что Сондленд связал Трампа с отказом в помощи. А у вас есть доказательства того, что Трамп увязывал расследование с помощью? – Я предполагал. — Отвечайте на вопрос! Никто на этой планете не говорил вам, что президент Трамп связывает помощь с расследованиями? Да или нет? – Да".

Трамп такой ответ посчитал успехом и решил его закрепить. Захватив побольше бумаги, пошел к журналистам. Фотографы рассмотрели, как с ошибками написана фамилия Зеленского, и несколько раз одна и та же мысль — я ничего не хочу! Я не хочу услугу за услугу.

Так, по шпаргалке, Трамп пересказал перед камерами свой разговор с Сондлендом: "Он спросил меня, что ему делать? Я сказал: ничего не хочу, мне не нужна услуга за услугу. Передайте президенту Украины, чтобы поступал правильно".

С импичмента начинаются и дебаты демократов. Каждый кандидат прошелся по Трампу.

"Наш президент не только паталогический лжец, но и, скорее всего, самый коррумпированный президент в современной истории Америки", — заявил Берни Сандерс, кандидат на пост президента США, сенатор Когресса США от Демократической партии.

Политики увлечены импичментом вместо реальной работы. Тем ценнее звучат слова одного из кандидатов о море нерешенных проблем, в том числе и с документами по контролю над вооружениями.

"Президент резко вышел из ядерного соглашения с Россией, поэтому мы должны начать переговоры", — рассказала Эми Клобушар, кандидат на пост президента США, сенатор Когресса США от Демократической партии.

Правда рейтинги у дебатов все ниже и ниже. У телевизоров не набралось даже 8 миллионов зрителей. Импичмент аудитории намного интересней и это шоу будет продолжаться.

Свидетели обвинения сегодня закончат выступать, но Трамп не сказал своего слова. Он и выступить может и нужных ему свидетелей пригласить. До развязки еще далеко.

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